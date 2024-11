Jogador do Ceará exibe bandeira do partido Missão, que está em criação por membros do MBL

Momento ocorreu durante comemoração após o time retornar à série A do Brasileirão. O MBL manifestou, no 23 deste mês, vontade em crescer no Nordeste

O jogador Raí Ramos exibiu a bandeira do partido Missão, que está em processo de criação por membros do Movimento Brasil Livre (MLB), durante a comemoração, na última segunda-feira, 25, do retorno do time à série A do Campeonato Brasileiro de futebol.

O lateral-direito é jogador do São Paulo, mas está emprestado ao Ceará até o fim deste ano. Em imagens capturadas por torcedores, Raí aparece erguendo a bandeira listrada nas cores preto, branco e amarelo, com a imagem de uma onça e o nome do partido.