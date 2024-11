Catanho diz que governo está aberto para diálogo com prefeitos de oposição

FORTALEZA, CEARÁ, 17-09-2024: Jogo Político apresente sabatina com o candidato à prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 26, o secretário da Articulação Política do Governo do Estado, Waldemir Catanho, destacou que a gestão estadual está aberta para atender os prefeitos de oposição que foram eleitos no Ceará. Segundo o petista, a administração Elmano de Freitas tem mantido uma relação institucional com todos os gestores municipais eleitos neste ano, que devem assumir os cargos em janeiro de 2025.

"Desde o início do governo Elmano, o governo tem tido uma postura de tratar os prefeitos da forma mais republicana possível. Não houve nenhum tipo de discriminação, e essa postura vai se manter agora nesses novos mandatos. A disposição do governo é receber todos os prefeitos e prefeitas que se elegeram, é evidente que aqueles que se dispuserem a apoiar nosso projeto serão todos muito bem vindos", disse o articulador do governo.