Uruguai: saiba quem é o esquerdista Yamandú Orsi, novo presidente eleito

O candidato pela Frente Ampla, Yamandu Orsi, venceu as eleições presidenciais do Uruguai, com 49,8% dos votos, nesse domingo, 24. Crédito: DANTE FERNANDEZ / AFP

O esquerdista Yamandú Orsi, candidato da Frente Ampla, venceu as eleições presidenciais no Uruguai, nesse domingo, 24, com 49,8% dos votos. A vitória sobre o candidato de centro-direita, Álvaro Delgado (Partido Nacional) - que obteve 45,9% dos votos - marca o retorno da esquerda ao poder no Uruguai após cinco anos da ascensão de Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), em 2020. Com 57 anos, Yamandú Orsi foi professor de História e ex-governador do segundo maior departamento (Estado) do Uruguai, Canelones.

Ele é opositor do atual governo presidido por Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, também conhecido como Partido Blanco, mesmo partido de Delgado, que abriga tendências de direita.

Luis Lacalle Pou disse, em publicação no X (antigo Twitter), às 21h30min de Brasília, que ligou para Orsi a fim de parabenizá-lo pela vitória, se "colocar a seu serviço" e "iniciar a transição assim que considerar apropriado". Llamé a @OrsiYamandu para felicitarlo como Presidente electo de nuestro país y para ponerme a las órdenes y empezar la transición apenas lo entienda pertinente. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 25, 2024

Orsi recebeu apoio do ex-presidente José “Pepe” Mujica, que apesar da sua idade avançada (89 anos) e de seu delicado quadro de saúde, participou ativamente da campanha eleitoral até junho. O início da militância política de Orsi é marcada pelo fim da ditadura no País, em 1984. Ele milita no Movimento de Participação Popular, criado por Pepe Mujica, desde 1989. Ele ensinou adolescentes em vilas e cidades do interior e foi dançarino de folclore tradicional por uma década. Assim como Mujica, Orsi afirma que não irá morar no Palácio Estévez, residência presidencial do Uruguai. Em entrevistas, ele expressou que prefere a vida no campo sem luxos.

Com sua vitória, a esquerda retorna à presidência do Uruguai, que esteve no poder do País entre 2004 e 2019, quando Lacalle Pou foi eleito presidente pela direita. O partido de Yamandú Orsi, Frente Ampla, governou Uruguai por 15 anos e legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto (até a 12ª semana de gestação) e a produção e venda de maconha para uso recreativo no País. Ao contrário da maioria dos países, Orsi pretende debater a redução da idade mínima de aposentadoria. As propostas da campanha de Yamandú Orsi eram concentradas em políticas ambientais, suporte aos pequenos produtores e inclusão social. Durante a campanha, ele disse que não planeja fazer mudanças radicais no País e se comprometeu a fazer uma política baseada no “diálogo”.