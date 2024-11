Baquit diz que não vai ocupar nenhum cargo na Mesa da Alece; pedetista pode comandar CCJ

Deputado Osmar Baquit (PDT) discursa na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Thais Mesquita

O deputado Osmar Baquit (PDT) garantiu nesta segunda-feira, 25, que não irá participar da nova formação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A informação foi dada durante entrevista a Rádio O POVO CBN. Baquit era cotado para ocupar assumir a primeira vice-presidência da Casa, caso a candidatura de Fernando Santana (PT) fosse confirmada. A escolha de Santana como sucessor de Evandro Leitão (PT) - que vai assumir o comando da Prefeitura de Fortaleza - quase provocou uma crise na base aliada diante da possível saída do senador Cid Gomes da base de apoio do governo Elmano de Freitas (PT). Ele reclamava de hegemonia do PT em cargos de liderança no Estado.

Ao ser perguntado sobre qual posição deve ter na nova composição, com a candidatura do deputado Romeu Aldigueri (PDT), Baquit disse que não iria mais ocupar qualquer cargo na Mesa da Casa.

“Não é que eu abra mão de tudo, ou que eu sou bonzinho, é eu eu penso muito no grupo, e eu sou muito grato em participar de um grupo que também me escuta. Não é pelo fato de não ter sido escolhido que eu me sinto diminuído, muito pelo contrário, a vida ela vem de oportunidades mas eu sempre creio que tudo é no tempo de Deus”, disse o deputado. E continuou: “Eu não irei participar da Mesa Diretora da Assembleia em nenhum cargo, meu nome era cotado para primeiro vice-presidente, isso estava certo. Depois, como na Assembleia quem está no cargo atualmente não pode repetir o mesmo cargo, na mesma legislatura, o deputado Danniel Oliveira não poderia como secretário repetir ser primeiro secretário. Ele iria para a primeira vice”, explicou Baquit.