Presidente eleita da OAB-CE nega conflito de interesse com marido cotado para gestão Evandro

Christiane Leitão, presidente eleita da OAB-CE para o triênio 2025-2027, concedeu entrevista à rádio O POVO CBN Crédito: Mariana Rebouças / O POVO CBN

A presidente eleita da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Ceará (OAB-CE), Christiane Leitão, descartou a possibilidade de conflitos de interesse com o marido e ex-presidente da OAB-CE, Hélio Leitão, que compõe a equipe de transição do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Hélio deve ocupar cargo na administração da Capital a partir de 2025. Entrevistada pela Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 21, Christiane foi indagada sobre eventuais conflitos de interesse com o esposo e esclareceu como pensa em relação ao tema.

"Até agradeço a pergunta. Milito há nove anos no sistema de Ordem, meu marido foi presidente da Ordem por dois mandatos. Então nós temos a consciência do papel e da importância da OAB para a cidade e para a sociedade. O fato de termos laços não nos criará nenhum tipo de embaraço", disse.