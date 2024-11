Eleições OAB 2024: veja quem foi eleito em cada estado

Veja a seguir quais locais já elegeram suas diretorias e quais ainda faltam Crédito: FERNANDA BARROS

A Ordem dos Advogados do Brasil secção São Paulo (OAB-SP) realiza pela primeira vez uma eleição completamente online nesta quinta-feira, 21. O pleito ocorre em todos os estados a cada três anos e 16 deles, além do Distrito Federal, já definiram suas novas diretorias para o triênio 2025-2027. As votações da OAB em 2024 começaram no último domingo, 17 de novembro, e seguem até o dia 30 deste mês. Todos os advogados associados devem participar.

Dez estados ainda passarão pelo processo que define os novos mandatos das seccionais da Ordem dos Advogados no País. Veja a seguir quais locais já elegeram suas diretorias e quais ainda faltam.

Eleições OAB 2024: Christiane Leitão é eleita no Ceará A chapa "Pela OAB, por você", venceu a eleição para a diretoria da OAB-CE na terça-feira, 19. Christiane Leitão foi eleita presidente da OAB-CE, derrotando Fábio Timbó, da chapa "Reconecta OAB". Christiane teve 72,02% dos votos, contra 23,78% de Timbó. Participaram da eleição 15 mil votantes, um comparecimento de 68%. Votos em branco foram 2,18% e nulos, 2,02%.

Eleições OAB 2024: quais estados já elegeram suas diretorias? Além do Ceará, o Distrito Federal e outros estados já passaram pela escolha dos novos representantes. Grande parte deles foram reeleitos, confira: Distrito Federal Paulo Maurício Braz, conhecido como Poli, recebeu 41,37% do total dos votos de eleitores. A advogada Roberta Batista de Queiroz será a sua vice-presidente. A chapa "OAB para Todos" recebeu apoio do presidente em exercício da seccional do Distrito Federal, Délio Lins e Silva Júnior. Alagoas Vagner Paes, o atual presidente da OAB-AL, foi reeleito com 5.956 votos, o que representa 69,15% do eleitorado apto. Cláudia Medeiros foi nomeada vice-presidente, pela coligação "OAB Mais Arretada".

Amapá Israel Graça recebeu 1.317 votos, representando 57,46% dos votantes, para liderar a seccional do Amapá pelos próximos três anos. Cristina Rocha será a vice-presidente. Eles integravam a chapa "OAB para Todos". Amazonas Jean Cleuter foi reeleito presidente da OAB-AM. Ele obteve mais de 3 mil votos e Denize Aufiero será sua vice-presidente. Bahia A atual presidente da seccional baiana da OAB foi reeleita. Daniela Borges foi reconduzida ao cargo com 54% dos votos válidos, pela coligação "União pela Advocacia". Hermes Hilarião será o novo vice-presidente da ordem.

Goiás Rafael Lara Martins também foi reeleito como presidente da seccional goiana da OAB. Ele conquistou 80,31% dos votos válidos. Ele forma a chapa "Compromisso contínuo" juntamente com seu vice, Thales José Jayme. Maranhão No Maranhão, Kaio Saraiva foi reeleito com 8.766 votos, representando 71,66% do eleitorado apto. A coligação "Conquistas que Prosseguem em Frente" tem Tatiana Pereira Costa como vice-presidente. Mato Grosso Gisela Alves Cardoso, a atual presidente da seccional de Mato Grosso, foi reeleita com 4.813 votos, o que representa 35,39% dos votos válidos. Giovane Santin é o vice-presidente. Ambos integravam a chapa "OAB segue em frente".