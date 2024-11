Além do golpismo: veja quais são as outras investigações e suspeitas contra Bolsonaro

Jair Bolsonaro é indiciado pela PF pela terceira vez nessa quinta, 22. Crédito: Alan Santos/PR

Jair Messias Bolsonaro (PL) acumula mais um indiciamento pela Polícia Federal (PF) por suspeita de envolvimento na trama golpista de 2022. A PF indiciou nessa quinta, 21, o ex-presidente e outras 36 pessoas. Dentre elas, se destacam os generais Walter Braga Netto e Augusto Heleno, que participaram do governo. Eles foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Os investigados são suspeitos de tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

O indiciamento passará pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinará se os tornarão réus ou não. O ex-presidente acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de autoritarismo em entrevista por telefone ao portal Metrópoles. "O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei", criticou Bolsonaro após ser indiciado por suposto envolvimento na trama golpista. Ele disse que “é na PGR que começa a luta". Também afirmou: “Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar".

Essa é a terceira vez que Bolsonaro é indiciado, saiba quais são os outros casos que podem o levar a julgamento e a razão da sua inelegibilidade: Inquérito sobre as joias Em 4 de julho deste ano, Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciadas pela PF no inquérito que investiga o suposto esquema de negociação ilegal das joias presenteadas pelas delegações estrangeiras ao Brasil - durante o governo Bolsonaro. No caso, o ex-presidente foi indiciado por suspeita de ter cometido três crimes: organização criminosa (com penas de um a três anos de reclusão); lavagem de dinheiro (de três a 10 anos) e peculato (apropriação de bem público), que podem levar a uma pena de dois a 12 anos de reclusão.

De acordo com o inquérito da PF, a suposta organização criminosa composta por Bolsonaro e seus assessores teria desviado ou tentado desviar joias - que pertenciam a União - com valor de mercado de até R$ 6,8 milhões (US$ 1,2 milhão). Dentre os indícios do caso, se destacam o uso da aeronave da Força Aérea Brasileira para transportar as joias aos Estados Unidos e as mensagens que indicavam o retorno da quantia em espécie obtida pela venda dos objetos. “Os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores", segundo a investigação.