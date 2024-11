Neto de ditador, padre, policiais: quem são os 37 indiciados pela PF por tentativa de golpe

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a lista conta com membros Exército brasileiro, ex-ministros, policiais federais e até um padre

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quinta-feira, 21, 37 pessoas no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todos foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório com a conclusão das investigações foi enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF)

Veja a lista completa dos indiciados, por ordem alfabética:

1. Ailton Gonçalves Moraes Barros: Capitão reformado do exército e acusado de fraudes em dados do cartão de vacina da covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros membros próximos.