O que se sabe sobre o indiciamento de Bolsonaro pela PF e a tentativa de golpe de Estado

Confira lista completa dos indiciados:

1. Ailton Gonçalves Moraes Barros: capitão reformado do Exército;

2. Alexandre Castilho Bitencourt da Silva: coronel do Exército;

3. Alexandre Rodrigues Ramagem: ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

4. Almir Garnier Santos: almirante da reserva e ex-comandante da Marinha;

5. Amauri Feres Saad: advogado;

6. Anderson Gustavo Torres: ex-ministro da Justiça;

7. Anderson Lima de Moura: coronel do Exército;

8. Angelo Martins Denicoli: major da reserva do Exército;

9. Augusto Heleno Ribeiro Pereira: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da reserva do Exército;

10. Bernardo Romão Corrêa Netto: coronel da Cavalaria do Exército;

11. Carlos César Moretzsohn Rocha: engenheiro;

12. Carlos Giovani Delevati Pasini: coronel do Exército;

13. Cleverson Ney Magalhães: coronel da reserva do Exército;

14. Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira: general da reserva;

15. Fabrício Moreira de Bastos: coronel do Exército:

16. Filipe Garcia Martins: ex-assessor da Presidência da República;

17. Fernando Cerimedo: empresário argentino;

18. Giancarlo Gomes Rodrigues: subtenente do Exército;

19. Guilherme Marques de Almeida: tenente-coronel do Exército;

20. Hélio Ferreira Lima: tenente-coronel do Exército;

21. Jair Messias Bolsonaro: ex-presidente da República;

22. José Eduardo de Oliveira e Silva: padre da diocese de Osasco;

23. Laercio Vergílio: general da reserva;

24. Marcelo Bormevet: policial federal;

25. Marcelo Costa Câmara: coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro;

26. Mário Fernandes: ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e general da reserva;

27. Mauro Cesar Barbosa Cid: ex-ajudante de ordens da Presidência e tenente-coronel do Exército;

28. Nilton Diniz Rodrigues: general do Exército;

29. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho: empresário e neto do ex-presidente do período ditatorial, João Figueiredo;

30. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira: ex-ministro da Defesa, general da reserva e ex-comandante do Exército;

31. Rafael Martins de Oliveira: tenente-coronel do Exército;

32. Ronald Ferreira de Araujo Junior: tenente-coronel do Exército;

33. Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros: tenente-coronel do Exército;

34. Tercio Arnaud Tomaz: ex-assessor de Bolsonaro;

35. Valdemar Costa Neto: presidente do PL;

36. Walter Souza Braga Netto: ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, general da reserva do Exército;

37. Wladimir Matos Soares: policial federal.

Os seis núcleos do golpe

As investigações apontaram que o ato golpista estava sendo planejado em seis núcleos: Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral; Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado; Jurídico; Operacional de Apoio às Ações Golpistas; Inteligência Paralela; e Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas.

Em detalhamento, o tenente-coronel Hélio Lima é apontado como integrante de dois núcleos específicos da organização criminosa. São eles: o Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral e o Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas.