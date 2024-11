Eleições da OAB-CE ocorrem nesta terça, 19; conheça os candidatos

Com urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), os advogados devem votar presencialmente no Iguatemi Hall, em Fortaleza, e nas subseções do Interior. Neste pleito, há a opção de voto online, em caráter experimental, na subseção do Litoral Leste, onde também haverá a possibilidade de votar de forma presencial.

Ocorrem nesta terça-feira, 19, as eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Ceará (OAB-CE). A votação, obrigatória para todos os advogados adimplentes, definirá a nova gestão para o triênio 2025-2027. Duas chapas concorrem para o cargo.

Em entrevista ao O POVO , Christiane disse que o diferencial de sua gestão para outras anteriores seria “avançar ainda mais nesse trabalho de modernização e estruturação das sedes, das salas, levando espaços dignos de trabalho. Então, com uma gestão focada na entrega, focada em prerrogativas e, em especial, focada na advocacia da Capital e do interior”.

A chapa conta com o apoio do atual presidente, Erinaldo Dantas, que concorre ao cargo de Conselheiro Federal.

Concorrente na chapa de oposição, Fábio Timbó é especializado em direito e processo penal. Em 2012, foi líder do movimento Justiça Já, que reivindicou a presença física de juristas do Interior nas comarcas e nos fóruns.

Sobre o que seria um diferencial da sua gestão, Fábio defendeu, em entrevista ao O POVO, que “a diferença é que nós, quando defendemos uma OAB apartidária, não defendemos que a OAB seja puxadinho de nenhum partido político. Nós defendemos OAB que não tenha interferência de governo nem de município. Nós defendemos uma OAB que não tenha ligações de gestores com o Poder Judiciário ou gestores da OAB com familiares no Poder Judiciário”.

Como funciona

A composição das chapas deve apresentar uma proporção de 50% mulheres e 50% homens, além de, no mínimo, 30% de advogados negros. A seccional do Ceará representa todo o estado e elege um presidente. Já nas seccionais regionais, também é eleito um presidente que representa determinada região. Podem votar todos os advogados adimplentes e, no caso de pessoas com mais de 70 anos, o voto é facultativo.

Devido ao caráter obrigatório, o advogado que não for votar e não realizar justificativa, deverá pagar multa equivalente a 20% do valor da anuidade em vigência.