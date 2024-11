Ex-esposa de 'homem-bomba' fica gravemente ferida após incêndio

Pegou fogo a casa do ex-candidato a vereador, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França. O imóvel é localizado em Rio do Sul, a 188 km de Santa Catarina. França morreu no último dia 13, após ter se explodido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O fogo começou na manhã deste domingo, 17. Centrais de emergência da cidade noticiaram o ocorrido às 6h57 da manhã, via X, antigo Twitter. Foi informado o endereço, que trata-se do local do imóvel de França. Não se sabe as causas do incêndio. As chamas foram controladas pelos Bombeiros.