Preso suspeito do latrocínio que vitimou ex-candidato a vereador de Fortaleza Guilherme Táxi

Um homem, de 20 anos, foi preso suspeito do latrocínio, roubo com resultado morte, que vitimou o ex-candidato a vereador de Fortaleza Guilherme Táxi (Podemos). A prisão ocorreu na noite dessa sexta-feira, 15, no bairro Praia do Futuro. Além disso, a Polícia apreendeu um veículo usado na ação.

O crime ocorreu na tarde da sexta-feira na casa de Guilherme. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense estiveram no local do crime. A Polícia Civil segue com as investigações a fim de localizar e prender outros suspeitos envolvidos no crime.

Ele estava lavando o carro na calçada da residência quando suspeitos invadiram o local e fizeram Guilherme e a esposa de reféns. Ambos teriam sido amarrados e a casa roubada. As informações foram confirmadas ao O POVO pelo presidente do Podemos Ceará, Bismarck Maia , que também é prefeito de Aracati .

Nas redes sociais, o prefeito de Aracati e presidente do Podemos Ceará, Bismarck Maia, lamentou o caso, solidarizou-se com a família do correligionário e considerou-o "liderança incontestável e amiga dos taxistas."

“Sua trajetória à frente da cooperativa foi marcada por um compromisso inabalável com o bem-estar de todos os seus membros e pela luta constante em prol de melhorias e inovações no setor”, afirma trecho da nota .

Quem também se manifestou sobre o assassinato de Guilherme, foi o suplente de vereador Moura Taxista (Avante). Ele, que também é presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi-CE), também exigiu providencias da Justiça.

Disque-Denúncia da SSPDS, ligando para número 181;

Ligando para o telefone (85) 3101-0181, que também funciona como WhatsApp, recebendo denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;

Pelo portal "e-denúncia”;

Ligando para o telefone do DHPP: (85) 3101-7461.



Leia nota da SSPDS na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), prenderam em flagrante, na noite dessa sexta-feira (15), um indivíduo de 20 anos, suspeito de envolvimento em um crime de latrocínio que vitimou um homem, de 50 anos.

O caso foi registrado na tarde dessa sexta-feira (15), no bairro Parque Araxá, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza. A prisão do suspeito ocorreu no bairro Praia do Futuro (AIS 1). As Forças de Segurança iniciaram as diligências logo após o crime, que ocorreu dentro de um imóvel.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local do ocorrido. Após a prisão, o suspeito foi conduzido para o DHPP, onde foi autuado em flagrante por latrocínio. Um veículo, utilizado na ação criminosa, foi apreendido.

A PCCE segue com as investigações acerca do caso com a finalidade de localizar e prender outros suspeitos envolvidos na ação delituosa".