UFC vai rediscutir denominação da Concha Acústica que homenageia estudante morto na ditadura

Discussão deve ocorrer em sessão extraordinária com o Conselho Universitário (Consuni) na próxima segunda-feira, 18

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai rediscutir a decisão de nomear a Concha Acústica da Reitoria em homenagem ao ex-aluno Bergson Gurjão Farias , morto durante o regime militar. Discussão deve ocorrer em sessão extraordinária com o Conselho Universitário (Consuni), na próxima segunda-feira, 18.

Denominação é uma homenagem póstuma ao ex-estudante do curso de Química da entidade, que estudou no local entre 1967 e 1969, sendo expulso e morto pelas forças de repressão da ditadura devido ao seu ativismo estudantil. Jovem morreu aos 25 anos de idade e foi velado na concha acústica.

Dias depois da Universidade ter informado sobre a nova denominação, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), veio a público lamentar e criticar a alteração.

"Qual é o problema que está por trás de tudo isso? É que a concha acústica já tinha nome. Exatamente do professor Martins Filho, primeiro reitor e fundador da nossa UFC", escreveu em suas redes sociais.

UFC vai rediscutir nome após encontrar documento antigo

Já nesta quinta, UFC informou que depois da sessão extraordinária que aprovou a mudanç,a foi identificada a ata da reunião realizada no dia 29 de agosto de 1959, contendo a solicitação e a aprovação do nome do auditório da Concha em homenagem ao reitor Antônio Martins Filho.