Jair Bolsonaro pede 'pacificação' em nota de repúdio à tentativa de atentado em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou na manhã desta quinta-feira, 14, uma nota de repúdio ao atentado em Brasília (DF). Na noite desta quarta-feira, 13, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, morreu após provocar a explosão de seu carro e lançar bombas contra a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). O crime é investigado pela Polícia Federal em colaboração com as polícias do DF.

O texto publicado pelo perfil no X (antigo Twitter) do ex-presidente lamenta o ocorrido, tratando-o como "fato isolado" e motivado por "perturbações na saúde mental" do autor do ataque. A nota de Bolsonaro ressalta o "papel fundamental" das instituições políticas e pede por uma "pacificação nacional".