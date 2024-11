Bolsonaro diz que Trump é "passo importantíssimo" para retornar ao Planalto e quer Temer vice

O ex-presidente do PL é alvo das investigações sobre trama golpista e está inelegível até 2030. Ele poderá permanecer inelegível por mais 30 anos caso seja condenado pela suposta tentativa de golpe de Estado, sob pena de até 23 anos de prisão.

Bolsonaro também citou o ex-chefe do Executivo Michel Temer (MDB) para o cargo de vice-presidente na chapa em que disputaria as eleições de 2026. Porém, Temer afirma que não tem pretensão de disputar cargos eletivos, pois já saiu da vida pública.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nessa quarta-feira, 6, que considera o retorno de Donald Trump (Republicano) à Casa Branca um “ passo importantíssimo ” para o seu “sonho” de concorrer às próximas eleições presidenciais de 2024 e voltar a presidir o Palácio do Planalto em 2027.

Para o político do PL, o republicano representa um símbolo de que sua inelegibilidade é um modo de excluí-lo da disputa presidencial no Brasil. “Tudo o que acontece lá acontece aqui”, comentou.

Em relação à necessária elegibilidade para ser candidato, Bolsonaro comentou acreditar que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , deseja que sua a inelegibilidade seja revertida. Com isso, ele poderia se candidatar novamente à Presidência do Brasil. Durante esse comentário, ele cita Temer.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou Bolsonaro por abuso de poder político e econômico e utilização inadequada das redes sociais, em função da difusão das mentiras sobre o processo eleitoral em reunião com embaixadores e por usar o evento do Bicentenário da Independência de forma eleitoral.

Também acrescentou que nunca conversou com Bolsonaro sobre a possibilidade de ser seu vice daqui a dois anos, e que ainda que o ex-presidente fizesse convite, não o convenceria.

Michel Temer afirma que conversa com Bolsonaro apenas eventualmente. Ele diz que Bolsonaro “pede palpites de vez em quando”, desde que ele mediou um entendimento entre ele e o STF em 2022, devido à manifestação golpista do 7 de setembro de 2021. “Mas nada mais do que isso”, conclui.