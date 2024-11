PF investiga ataque com explosivos no STF como ato terrorista

Policiais periciam a Praça dos Três Poderes após ataque com explosivos em frente ao STF. Homem morreu. PF investiga caso como ato terrorista Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, afirma que as explosões em Brasília não representam “fato isolado” e que a unidade de investigação antiterrorismo da corporação já foi acionada para auxiliar nos trabalhos.

Quero, inicialmente, fazer um registro da gravidade dessa situação que enfrentamos ontem. Tudo isso aponta que esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica – não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de Justiça criminal", disse em entrevista coletiva na sede da corporação em Brasília.

"Entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado em período recente" Andrei Passos, diretor-geral da PF Passos disse ainda que já determinou a abertura de inquérito policial e o encaminhamento do caso ao Supremo Tribunal Federal (STF) diante das hipóteses de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e de atos terroristas. “Estamos tratando esses casos sob essas duas vertentes e, por isso, nossa unidade antiterrorismo está atuando diretamente.”

Ataque ao STF: homem morre com explosivos O homem que tentou entrar no STF na noite de quarta-feira com explosivos presos ao corpo morreu no ataque e seu corpo foi retirado na manhã desta quinta-feira em frente ao prédio, coberto por um saco preto, confirmou a AFP. A polícia o identificou como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2020. VEJA TAMBÉM | Em depoimento, testemunha conta como homem carregando bombas tentou invadir STF



Ataque ao STF: repercussão das explosões A Praça dos Três Poderes, que também abriga o Palácio do Planalto, está parcialmente vazia nesta quinta-feira e o acesso restrito. "A Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar, com celeridade, a motivação das explosões", disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

O ataque ocorreu menos de dois anos depois de um ataque contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mesmo local. O presidente ainda não se pronunciou sobre o ataque. Nesta quinta-feira, ele recebeu vários embaixadores no Planalto, que entraram por um acesso lateral, em vez da rampa principal, observou um fotógrafo da AFP. O vice-presidente Geraldo Alckmin, em Baku para a Conferência do Clima da ONU (COP29), disse nesta quinta que o ataque foi "triste e grave".