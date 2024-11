Praça dos Três Poderes é isolada após explosões; corpo é encontrado em frente ao STF

Os bombeiros do Distrito Federal informaram que um homem morreu. O corpo permaneceu na calçada da Praça dos Três Poderes. Segundo relatos, um artefato também teria explodido no estacionamento da Câmara dos Deputados.

Pelo menos duas explosões acontecerem na noite desta quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Segundo relatos, as explosões aconteceram no intervalo de segundos entre uma e outra. O local foi isolado e os funcionários da Corte retirados do prédio.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a "explosão de um artefato" em frente ao STF. É dito que já foi iniciadas "providências investigativas" e que a perícia foi acionada ao local.

As explosões foram ouvidas por quem estava no prédio do STF, enquanto a aconteceia o final da sessão desta quarta. Os ministros foram retirados do prédio em segurança, confrome nota do STF. Segundo informações do Supremo, os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela.

"Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", aponta o texto.

Mais informações em instantes