Casa alugada por 'homem-bomba' em Brasília tinha mais explosivos, diz PM

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) afirma ter encontrado mais explosivos na casa alugada pelo homem que detonou bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) e em um estacionamento da Câmara na noite desta quarta-feira, 13. As buscas no imóvel foram realizadas às 22h, logo após o atentado.

De acordo com os policiais, o local era um ambiente confinado e tinha objetos espalhados. Neste momento, o local passa por perícia, e as forças de segurança apuram como foram todos os passos de Francisco Wanderley Luiz até o momento das explosões.