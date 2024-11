Lula volta a praticar atividade física 22 dias após queda no banheiro

Presidente Lula retomou rotina de atividades físicas após sofrer queda. Crédito: Reprodução / Instagram / Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou à rotina de atividades físicas, após cerca de três semanas de repouso por conta de um acidente doméstico. Em outubro, o petista sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e precisou de atendimento médico e receber pontos na cabeça. Em publicação nas redes sociais, Lula apareceu fazendo caminhada nas proximidades da residência oficial da Presidência. “Após 22 dias sem fazer exercício, por conta da batida que eu tive na cabeça, estou voltando à ativa agora, fazendo minhas caminhadas de manhã, fazendo esteira e fazendo muito exercício na perna”, disse o presidente em vídeo gravado.

Lula deixou ainda uma mensagem aos que o assistiam, incentivando a prática de atividade física. "Eu queria dizer para as pessoas, que parte da saúde da gente é a gente que determina. Levantar, cuidar do seu corpo, fazer exercício, sempre que puder, é uma forma de ficar saudável. Todas vez que a gente vai no médico, fazer check-up, acho que ele deveria colocar na receita exercício para o ser humano se exercitar, sair um pouco do sofá, do celular, da tv", concluiu.