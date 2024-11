CNT/MDA: Popularidade de Lula e de seu governo cai de janeiro para cá

As avaliações positivas do governo e a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilaram para baixo dentro da margem de erro de maio para novembro, segundo pesquisa feita pelo instituto MDA a pedido da Confederação Nacional de Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira, 12. Se a comparação for com a pesquisa de janeiro, porém, há números que pioraram fora da margem, de 2,2 pontos porcentuais.

O levantamento mostra que 35,5% dos entrevistados fizeram avaliações positivas do governo nesta rodada, contra 30,8% de avaliações negativas. Os que consideram o governo regular somaram 32,1%.