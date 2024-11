Em cenário de expectativas sobre o anúncio do corte de gastos, Lula se reúne com Múcio

Em cenário de expectativas de anúncio do pacote de corte de gastos do governo federal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir nesta quarta-feira, 13, com o ministro da Defesa, José Múcio. O encontro será às 15 horas (de Brasília) no Palácio do Planalto.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), técnicos do Ministério da Fazenda vão se reunir nesta quarta-feira com Múcio e oficiais das Forças Armadas para discutir medidas do pacote de ajuste fiscal e corte de gastos.