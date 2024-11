Escala 6x1: Único deputado do PL a assinar PEC diz que posição gerou incômodo dentro do partido

Deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) foi o único parlamentar do seu partido a assinar a PEC do fim da escala 6x1. Crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

O deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE), único parlamentar do PL a assinar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 (seis dias trabalhados e um dia de descanso) disse que sua posição gerou incômodo entre outros parlamentares filiados à legenda ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, o parlamentar ressaltou que não recebeu orientação do partido para retirar a assinatura ou represálias por parte de lideranças nacionais da sigla. Fernando defende que a discussão sobre o tema é necessária e que vai além das ideologias partidárias. Em entrevista ao programa O POVO News, nesta quarta-feira, 13, ele defendeu o debate e formas de compensação aos empregadores numa eventual medida de redução da jornada de trabalho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Dentro do PL não recebi nenhuma orientação, no sentido de retirar a assinatura, nem reclamação por parte do líder do partido (na Câmara) nem do presidente nacional (Valdemar Costa Neto). Minha autonomia como parlamentar está preservada neste aspecto", declarou.

Em seguida, citou ruídos entre correligionários após declarar posição favorável à PEC. "Dentro do universo de deputados, existem aqueles que não gostaram da minha posição; porque acaba gerando um desconforto dentro do grupo. Mas é natural, coisa da política. Não estou preocupado com a reação de quem quer que seja. Estou preocupado em defender aquilo que eu penso, como parlamentar, que é colocar os interesses do povo acima dos interesses partidários e é isso que tenho feito", afirmou. Questionado sobre se realmente acredita ser possível abolir a escala 6x1 e como avançar no debate, o deputado do PL destacou que o texto precisa de maturação e propostas que compensem empregadores por uma eventual mudança no regime de trabalhadores.