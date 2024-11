Enquete O POVO: Você é a favor da PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1?

Proposta do fim da jornada de trabalho 6x1 precisa de pelo menos um terço das assinaturas de parlamentares para tramitar no Congresso

A PEC prevê uma revisão na carga horária de trabalho e o fim da escala 6x1, em que o empregado folga um dia a cada seis trabalhados. Para prosseguir à discussão, pelo menos um terço dos deputados ou dos senadores precisam assinar. Essa fração corresponde a, no mínimo, 171 deputados ou 27 senadores.

A pressão para que parlamentares tenham adesão à PEC repercute fora das redes sociais. Manifestações contra e a favor ocorreram nos últimos dias. O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) divulgou em suas redes sociais uma posição contrária à medida e justificou a ação: “Tendo a achar que isso vai prejudicar a economia”. Na publicação, disse ainda que pode ser “convencido do contrário”.

Diante do peso da discussão, O POVO realiza uma enquete, sem caráter científico, com o seguinte questioamento:

Também por meio das redes sociais, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), disse, em uma postagem nessa segunda-feira, 11, que “a escala 6x1 tira do trabalhador o direito de descansar de fato, passar tempo com a família e ter uma vida de qualidade”.

Como votaram parlamentares do Ceará

Entre os parlamentares do Estado, o deputado federal e líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara, José Guimarães (PT), disse nessa quinta-feira, 11, que encaminhou sua assinatura. Além dele, André Figueiredo (PDT), José Airton Cirilo (PT), Luizianne Lins (PT), Idilvan Alencar (PDT), Célio Studart (PSD), Domingos Neto (PSD) e Moses Rodrigues (União) aderiram. A deputada Mayra Pinheiro (PL) se posicionou contra a proposta.

O debate sobre a PEC surgiu por meio do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado pelo vereador eleito Rick Azevedo (Psol), do Rio de Janeiro. O Movimento VAT ganhou força e recebeu o apoio da deputada Erika Hilton (Psol), que levou a proposta ao Congresso Nacional.