Elon Musk terá cargo no governo dos EUA; entenda vaga criada por Trump

Musk se tornou um aliado-chave de Trump durante sua campanha Crédito: Jim WATSON / AFP

O bilionário Elon Musk, que atuou como um dos principais apoiadores públicos e financiadores da campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, foi anunciado entre os nomes que formarão a nova equipe da Casa Branca nesta terça-feira, 12. O CEO de tecnologia e homem mais rico do mundo se manifestou em uma publicação em sua rede social, o X (ex-Twitter), e fez promessas diante do anúncio realizado pelo presidente eleito. Veja tudo que se sabe sobre o cargo de Musk no governo americano.

Qual é o cargo de Elon Musk no governo dos EUA? Musk será o chefe do chamado "Departamento de Eficiência Governamental", ao lado do empresário norte-americano Vivek Ramaswamy. Eles receberam o prazo de julho de 2026 para realizar os trabalhos.

"Juntos, esses dois americanos extraordinários abrirão o caminho para que minha administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais - essenciais para o Movimento 'Salvar a América'", declarou Trump em um comunicado. Musk sugeriu criação do departamento Durante uma live em agosto, o presidente acolheu a ideia de Musk se juntar a um segundo mandato republicano para cortar desperdícios do governo. O bilionário se ofereceu para participar de uma "comissão de eficiência governamental". Na época, Trump pareceu gostar da ideia, chamando o bilionário de "o maior cortador", em uma aparente referência a demissões em massa que Musk já fez em suas empresas.

Trump e Musk abordam diversos temas em conversa no X apesar de ataque cibernético; CONFIRA Departamento de Eficiência Governamental O Departamento de Eficiência Governamental leva abreviatura de "DOGE", uma aparente referência ao gosto de Musk pela criptomoeda Dogecoin, cujo mascote é um Shiba Inu. Não existe um departamento federal, portanto ele atuará de fora do governo para fornecer "conselhos e orientações", segundo Trump. O presidente afirmou que trabalharão com autoridades da Casa Branca para "impulsionar uma reforma estrutural em larga escala".

Transparência Musk afirmou que "todas as ações do Departamento de Eficiência Governamental serão publicadas on-line para máxima transparência". Ele acrescentou ainda que sugestões sobre a necessidade de cortes ou contenção de gastos poderão ser sinalizadas. "Também teremos uma tabela de classificação para os gastos mais insanamente idiotas do seu dinheiro de impostos. Isso será extremamente trágico e extremamente divertido", finalizou a postagem no X.

LEIA MAIS | Elon Musk mantém conversas secretas com Vladimir Putin desde 2022