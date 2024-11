Irã afirma manter contato indireto com os EUA apesar da eleição de Trump

"Temos diferenças, que às vezes são fundamentais e cruciais com os americanos e que não podem ser resolvidas, mas devemos gerenciá-las (...) para diminuir as tensões", disse Araqchi.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, asseurou, nesta quarta-feira (13), que os canais indiretos de comunicação em Washington seguem ativos, uma semana depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

"Os canais de comunicação entre nós e os americanos ainda existem", acrescentou o chefe da diplomacia, à margem da reunião semanal do governo.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021) Trump foi o arquiteto da chamada política de “pressão máxima” contra o Irã e restabeleceu as sanções.

No entanto, eles se comunicam indiretamente por meio da embaixada suíça em Teerã e do sultanato de Omã, que frequentemente atua como intermediário.

Em 2018, os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional destinado a regular as atividades nucleares do Irã em troca de uma suspensão das sanções internacionais.

