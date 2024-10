Elon Musk mantém conversas secretas com Vladimir Putin desde 2022, afirma 'WSJ'

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e um dos principais apoiadores da campanha de Donald Trump, mantém contato regular com o presidente russo, Vladimir Putin, desde o final de 2022, revelou nesta quinta-feira, 24, o jornal Wall Street Journal. A aproximação entre Musk e Putin pode sinalizar um potencial reengajamento diplomático dos EUA com a Rússia sob a presidência de Trump, destaca o jornal, mas também levanta preocupações sobre a proteção de informações de segurança nacional dos EUA.

Funcionários dos EUA, da Rússia e de outros países europeus afirmaram ao WSJ que as conversas variam de assuntos pessoais à geopolítica. Segundo a reportagem, um dos episódios mais marcantes dessas conversas envolveu um pedido de Putin para que Musk não ativasse o serviço de internet via satélite Starlink sobre Taiwan, como um favor ao líder chinês Xi Jinping, aliado do presidente russo.

Musk, que é cotado para assumir algum cargo no governo de Trump caso o republicano vença, é proprietário da SpaceX, a principal lançadora de foguetes para o Pentágono e a Nasa. Por conta disso, tem acesso a informações confidenciais dos Estados Unidos, o que faz com que o suposto contato com Putin crie preocupações entre autoridades americanas sobre a proteção de informações sensíveis, dado o papel de Putin como um dos principais adversários dos EUA.