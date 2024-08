Trump e Musk abordam diversos temas em conversa no X apesar de ataque cibernético

O que havia sido anunciado como uma conversa "sem limites" começou com mais de meia hora de atraso, e vários usuários não conseguiram ouvi-la ao vivo, criando uma situação embaraçosa para os dois magnatas.

O bilionário Elon Musk e o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, conversaram na rede social X sobre imigração ilegal, comparada a um "apocalipse zumbi", e o trabalho do presidente democrata Joe Biden, em um diálogo que começou com atraso devido a um ataque cibernético "em massa" contra a plataforma.

Em seu diálogo com Musk, Trump criticou a imigração ilegal e voltou a prometer "a maior deportação da história" dos Estados Unidos, em meio a alegações falsas de que o grande fluxo de migrantes durante a administração Biden aumentou os índices de criminalidade.

O diálogo começou pouco depois das 20H30 locais. Vinte minutos depois, o chat tinha mais de um milhão de participantes na conta de Trump no X.

O ex-presidente foi banido do Twitter depois que milhares de apoiadores do republicano invadiram o Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, mas Musk reativou a conta de Trump após comprar a plataforma e mudar seu nome para X.

"A maior ameaça é o aquecimento nuclear, porque temos cinco países agora que têm poder nuclear significativo, e não podemos permitir que nada aconteça com pessoas estúpidas como Biden".

Até agora, Trump não havia assumido o controle de seu antigo canal de comunicação favorito e continuava utilizando sua própria plataforma, Truth Social, para as publicações diárias.

Porém, uma enxurrada de mensagens divulgadas na segunda-feira, entre vídeos de campanha e a promoção da entrevista, sinalizou o retorno ao X de Trump, que busca fortalecer sua campanha desde a entrada da democrata Kamala Harris na disputa, após a desistência de Biden.

Elon Musk, que já foi eleitor do Partido Democrata, declarou publicamente apoio a Trump desde a tentativa de assassinato do ex-presidente durante um comício, no mês passado.