Deputadas cearenses integram comitiva que irá para posse de Donald Trump

Duas deputadas federais cearenses irão assistir à posse de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. Mayra Pinheiro (PL) e Dayany Bittencourt (União) fazem parte da comitiva de 37 parlamentares que viajarão para o evento, realizado em Washington, capital do país americano.

A viagem está sendo organizada por integrantes da oposição ao Governo Lula, principalmente por nomes que acompanharam a apuração do resultado no país estangeiro, como Bia Kicis (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL).

Entre os deputados que confirmaram presença na posse, que acontecerá no dia 20 de janeiro de 2025, estão membros alinhados à oposição, mas que fazem parte do União Brasil, do PP e do Republicanos, partidos da base do Governo Federal .