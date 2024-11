Dra Mayra acompanha eleição de Trump e recebe R$ 12 mil em diárias da Câmara

A deputada federal Mayra Pinheiro (PL), suplente em exercício, foi aos Estados Unidos acompanhar a eleição presidencial. A suplente em exercício comemorou em suas redes sociais a vitória do republicano Donald Trump, e recebeu R$ 12 mil em diárias pela Câmara dos Deputados para a viagem de 2 a 7 de novembro.

Ela foi secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde no governo Jair Bolsonaro, e viajou para os Estados Unidos a convite do Instituto de Estudos Políticos para a participar do evento “O Poder da Democracia: Eleição Presidencial dos EUA 2024”, da universidade de Washington. Mayra exerce o mandato durante licença do deputado federal André Fernandes (PL).

Nas redes sociais, a médica mostrou os bastidores da apuração na noite da última terça-feira, 5. Antes da finalização da apuração, ela relatou: "Esperando oficialmente para comunicar para o Brasil que Trump, se Deus quiser, será eleito presidente dos Estados Unidos e em 2026 a gente volta aí para o Brasil com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro".