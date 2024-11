"Eu que comprei": prefeito de Caucaia diz que vai levar cadeira do gabinete e vice provoca

Caucaia está em processo de transição formalizada, na espera da primeira reunião entre o grupo do atual prefeito com o do gestor eleito

Caucaia iniciou o processo de transição, com ambas as partes apresentando seus representantes e sendo oficializados em decreto no Diário Oficial. Naumi Amorim (PSD) volta para a gestão após quatro anos da gestão de Valim.

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB) , disse que irá levar a cadeira que hoje senta no gabinete da prefeitura do município. Segundo contou, foi ele que comprou o móvel e irá levar embora com ele.

Valim citou o programa de Bora de Graça, que garante transporte gratuito, a internet oferecida aos alunos da rede pública e o vale alimentação dos servidores municipais. Ele defende que as propostas sejam mantidas. “Tem a decisão vai querer manter o ônibus, a internet, o vale alimentação? Tudo isso custa”, ressalta.

A transmissão, e a promessa de outras, segundo Valim, seria para evitar “narrativas mentirosas”. “Eu vou fazer questão da nossa gestão ser muito transparente, se precisar de 10 reuniões, são 10 reuniões que vamos fazer e tudo que for de relatório se transição vai ser publicado no Diário Oficial, no instagram da prefeitura, tudo que a gente puder no site oficial da prefeitura, tudo que nos for solicitados nos vamos ter transparência”, disse ainda Valim.



Segundo o site do Tribunal de Contas (TCE-CE), Caucaia está com o processo de transição formalizada. O status será atualizado para em andamento quando houver a primeira reunião do grupo do atual prefeito com o do gestor eleito.