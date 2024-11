Telebras admite "pedalada" milionária e prevê rombo de R$ 184 milhões, diz site

A Telebras teria confirmado a prática de uma "pedalada" fiscal de R$ 77 milhões, com intuito de rolar despesas referentes a 2023 para este ano.

A Telebras, empresa de telecomunicações estatal brasileira, admitiu, em documento enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU), ter praticado uma "pedalada" fiscal de R$ 77 milhões, com intuito de rolar despesas referentes a 2023 para 2024.

O documento mostra que há projeção de rombo de R$ 184 milhões para o ano que vem. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 4, pelo portal Uol.

Reportagem do mesmo site, de setembro, havia noticiado a "pedalada". À época, parlamentares de oposição ao governo do presidente Lula (PT) solicitaram que o TCU apurasse o caso. O órgão cobrou esclarecimentos tanto da Telebras, quanto do Ministério das Comunicações, pasta que abriga a estatal.