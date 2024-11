Lula tem reunião com Haddad, Rui Costa e Mauro Viera na manhã desta segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, abre a semana com uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Secretaria-Geral, Márcio Macedo. O encontro está agendado para a manhã desta segunda-feira, 4, no Palácio do Planalto, a partir das 9 horas.

No domingo, o Ministério da Fazenda informou que a viagem de Haddad à Europa foi cancelada a pedido de Lula.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Pasta, o chefe da equipe econômica estará em Brasília ao longo da semana, dedicado aos temas domésticos.