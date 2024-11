Haddad retorna a Brasília e vai ao Planalto para reunião com Lula sobre G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede da pasta há pouco rumo ao Palácio do Planalto, onde se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros para tratar do G20, como já mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Haddad retornou de São Paulo na manhã de hoje. O ministro passou rapidamente pela Fazenda antes de ir para o único compromisso que consta em sua agenda oficial.

Apesar de o tema do encontro ser o G20, que terá a reunião da Cúpula de Líderes no Brasil no final deste mês, não há impedimento para que Lula trate do tema corte de gastos com um círculo mais restrito de ministros - além de Haddad, Rui Costa, da Casa Civil, também estará nesse encontro.