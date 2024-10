Veja o que Evandro Leitão prometeu durante a campanha para a educação de Fortaleza

A educação foi um dos principais temas utilizados pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), durante a sua campanha para o Paço Municipal. Ele governará a Capital no período de 2025 a 2028.



Entre as propostas reforçadas durante a campanha está o Pé-de-Meia Municipal, para estudantes do 9ª ano, e a implantação de Centro Educativos Infantis, com objetivo de zerar a fila de creches.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO analisou as propostas da temática do prefeito eleito, divulgadas em documento no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nas redes sociais em entrevistas, sabatinas e debates.