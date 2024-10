Camilo descarta concorrer à Presidência em 2026: "Não tenho intenção alguma de disputar"

Camilo Santana esteve em encontro do G20, realizado em Fortaleza Crédito: Ângelo Miguel

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) negou que tenha intenção de se candidatar a algum cargo em 2026. "Eu tenho mandato de senador, não tenho intenção alguma de disputar nada em 2026", enfatizou, em entrevista concedida durante reunião do G20, realizada nesta quarta-feira, 30, em Fortaleza. Para o senador, que também é ex-governador do Ceará, o foco atual é no MEC. "Minha motivação agora é fazer um grande trabalho no Ministério da Educação, junto com o presidente Lula, que para mim é o maior presidente da história desse país, que tem reconstruído a educação pública desse país", afirmou. Na última terça-feira, 29, o deputado federal cearense e ex-presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB) avaliou, em entrevista ao programa O POVO News 1ª edição, que Camilo Santana seria o "sucessor natural" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o chefe do Executivo decida não dispute a presidência em 2026.