Eleições 2024: ex-candidato à Prefeitura, George Lima vota neste domingo

George declarou apoio ao candidato Evandro Leitão (PT) na disputa do segundo turno contra André Fernandes (PL).

O ex-candidato à disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, George Lima (Solidariedade) , votou no fim da manhã deste domingo, 27, em um clube esportivo localizado no bairro Meireles.

"Um voto do contraste, um voto da contramão, não é uma pessoa preparada, não tem histórico de aliança com a sociedade. É um radical que apoiou os ataques à democracia em oito de janeiro de 2023”, afirmou em entrevista ao O POVO no dia 6 de outubro.

George Lima ficou como sétimo colocado no 1º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com 6.803 votos.

