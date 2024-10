Aniversário de Lula: Janja e ministros gravam vídeo para presidente

Primeira-dama e chefes dos ministérios celebram aniversário do presidente com mensagem de vídeo nas redes sociais; Lula completa 79 anos neste domingo, 27

Ministros do Governo Federal e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, celebraram o aniversário do presidente Lula (PT) com uma mensagem em vídeo neste domingo, 27. A homenagem foi publicada nas redes sociais do chefe do Executivo e de Janja.

No vídeo, a primeira-dama e os ministros relembram a trajetória de Lula, nascido em Garanhuns (PE), até a Presidência da República. O petista completa 79 anos neste domingo.

Lula permanece em Brasília durante aniversário

O próprio presidente deve ter celebrações pouco agitadas no aniversário. Após sofrer um acidente doméstico, Lula precisou de atendimento médico e chegou a cancelar a ida à Cúpula dos Brics, na Rússia, devido ao ferimento.

Na sexta-feira, 25, o presidente foi liberado para trabalhar em Brasília, mas segue sem viajar. Na reta final do segundo turno das Eleições 2024, ele limitou os apoios políticos a publicar, nas redes sociais, mensagens de apoio a candidatos aliados.