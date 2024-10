Lula dá entrada em hospital em Brasília após acidente doméstico e cancela viagem à Rússia

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante lançamento do programa Acredita - sobre concessão de crédito, renegociação de dívidas, programas setoriais e consultorias. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades", diz a nota do hospital. Lula está sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio. A nota do Sírio é assinada por Rafael Gadia, diretor de Governança Clínica da instituição. Cancelamento de viagem para a Rússia

Mais cedo, o Palácio do Planalto já havia informado que Lula cancelou a viagem para a Rússia, onde participaria da Cúpula do Brics. De acordo com o Palácio do Planalto, o cancelamento da viagem se deu por orientação médica "devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração". "O presidente irá participar da Cúpula do Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", informou o Planalto.