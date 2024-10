Prefeitura demite 156 comissionados e Câmara, 24 assessores parlamentares

Executivo nega relação com eleições. Legislativo analisará casos com setores mencionados

Pelo menos 180 servidores públicos foram demitidos da Prefeitura de Fortaleza e da Câmara Municipal (CMFor). As exonerações constam na edição da última quinta-feira, 17, do Diário Oficial do Município e ocorrem em meio à campanha de segundo turno das eleições na capital cearense.

Alguns exonerados do Executivo, em conversa com o colunista Carlos Mazza, do O POVO, atribuíram os desligamentos à perseguição política diante das manifestações de apoio eleitoral. Contatada pela reportagem, a Prefeitura negou relação das demissões com o pleito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A gestão foi questionada se a demissão em massa comprometeria o funcionamento do Paço ou das secretarias municipais e se havia previsão de nomeação para as cadeiras vagas. Por nota, a Prefeitura informou apenas que "as nomeações e exonerações de cargos de confiança são discricionárias da administração pública".