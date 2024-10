Morre ex-deputado Austregésilo Rodrigues e Assembleia levanta sessão em respeito

Austregésilo ingressou na Polícia Militar do Ceará em 1945, era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Filosofia pela Faculdade Católica do Ceará e licenciado em Filosofia pela UFC.

Morreu na última segunda-feira, 14, o ex-deputado estadual e advogado militar Francisco Austregésilo Rodrigues Lima . A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará levantou sessão plenária nesta terça-feira, 15, pelo falecimento ex-parlamentar os 95 anos, solicitado pelo deputado Fernando Hugo (PSD). Na ocasião, foi prestado um minuto de silêncio no Plenário 13 de Maio.

Na carreira militar, foi chefe da Casa Militar do Ceará entre 1961 a 1963. Além disso, foi professor de Filosofia no Colégio Liceu do Ceará e de Psicologia Educacional do Instituto de Educação do Ceará.

Também foi procurador jurídico da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ajudante de ordens do Governo do Estado e subchefe da Casa Militar do Governo do Estado. E, em 1963, assumiu como suplente de deputado estadual até 1966.

A sessão ocorreu na plenária 13 de maio e contou com a presença dos deputados estadual Simão Pedro (PSD), Oscar Rodrigues (União Brasil), Pedro Lobo (PT) e Martinha Brandão (Cidadania).