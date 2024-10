Lula diz que comprará aviões para ele e ministros e fala de pane: 'Pensei muito no que fiz na vida'

Lula em entrevista a Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN Crédito: Ricardo Stuckert / PR

"A gente estava na pista, o barulho estava diferente. Quando levantou voo, aconteceu alguma coisa, o avião estava com um ronco diferente, trepidava muito. Eu logo levantei para saber com o piloto o que estava acontecendo. Cheguei lá, a porta estava fechada. Eu bati e eles abriram. Estavam nervosos, porque estavam vendo como sair daquela situação e falaram que assim que tivessem informação iam passar", relatou Lula. "Me disseram: 'O avião está seguro, tem uma turbina com problema, um motor, mas o outro está bem. Já pedimos emergência para o aeroporto e vamos ficar circulando aqui durante duas horas até esvaziar um pouco o tanque, porque está muito cheio. Se a gente pousar com o avião pesado, poderá acontecer um acidente'”, reproduziu sobre o diálogo. "O pessoal fica preocupado, pedi para servir almoço para o pessoal. Até fiz uma brincadeira estúpida dizendo que era preciso comer, porque a gente não sabia se tinha comida no céu", riu Lula.

O avião pousou às 22h16min (horário de Brasília) no aeroporto internacional Felipe Ángeles. Lula e os demais passageiros foram transferidos para VC-2, avião reserva que acompanha viagens presidenciais. O novo voo foi iniciado às 23h30min e, após escala no Panamá, chegou ao Brasil por volta das 10 horas, na quarta-feira, 2. “Foram quatro horas e meia em que pensei muito no que eu tinha feito na vida, no que eu tinha para fazer. Você pensa como um ser humano. (...) Se você passou pela Terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo. Alguns com mais medos, outros mais tranquilos", contou o presidente. O presidente afirmou que, depois da experiência, o Governo Federal irá comprar novos aviões exclusivos para uso do Executivo e ministros.