O POVO News: Em SP, Boulos x Nunes; furacão Milton atinge a Flórida

Edição comentará sobre a disputa política em Fortaleza e em São Paulo, capitais que definirão o prefeito no segundo turno

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 9. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa abordará a disputa eleitoral em Fortaleza e o cenário do segundo turno em São Paulo e trará atualizações sobre a passagem do furacão Milton na Flórida.

Assista ao vivo:

A edição desta quarta falará sobre o cenário eleitoral em Fortaleza, que terá segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Os candidatos já buscam apoio de outros nomes importantes, incluindo os adversários no primeiro turno, como Capitão Wagner e José Sarto, e vereadores eleitos. O programa apresentará mais detalhes sobre as articulações observadas nos últimos dias.