Eleições 2024: Patrícia Aguiar é reeleita prefeita de Tauá

Prefeita com reeleita com 70,01% contra 27,88% de Dr.Edyr

Com 100% das urnas apuradas em Tauá, a prefeita Patrícia Aguiar (PSD) é reeleita com 70,03% para o segundo mandato.

Dr. Edyr (MDB), irmão do suplente de deputado estadual Audic Mota (MDB), recebeu 27,85% dos votos válidos. Em terceiro lugar, Dr. Murillo Carvalho (PL) obteve 2,11% do total.

Cenário em Tauá

Além do PSD, Patrícia Aguiar formou uma coligação com o Republicanos, PSB, Agir, União Brasil, PDT e o PT, que foi federado com o PCdoB e com o PV que, em nível estadual, enfrentaram um racha em 2022.