À PF, Anielle diz que ações de Silvio Almeida começaram ainda na transição de governo

A ministra do Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou que foi vítima de importunação sexual pelo ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, em depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 2. Os episódios de assédio teriam começado em 2022, ainda no período de transição do governo Lula. As informações são de Andréa Sadi, jornalista e colunista do g1.

A PF investiga as denúncias de assédio sexual e moral contra Silvio Almeida, depois do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a instauração de inquérito formal na corporação.