Zambelli é internada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática; entenda

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática, quadro associado à arritmia benigna e diverticulite aguda. Zambelli está internada no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. O parecer médico foi divulgado nesse sábado, 28, pelo Hospital do Coração, em São Paulo.

A síndrome da taquicardia postural ortostática se caracteriza pela elevação exagerada da frequência cardíaca ao passar da posição deitada para a posição em pé.