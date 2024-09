Carla Zambelli falta audiência no STF e gabinete diz que deputada está internada

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) não compareceu ao depoimento marcado no Supremo Tribunal Federal (STF) no processo em que é ré por invasão a sistemas do Poder Judiciário. Segundo o gabinete da parlamentar, ela foi internada no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo/SP, depois de um mal-estar.



"A deputada não estará presente, pois nos últimos dias tem feito teste de Looper a fim de diagnosticar a arritmia que tem, e na última madrugada teve mal estar e está internada na rede intensiva coronária do HCor em São Paulo, sem previsão de alta", informou o gabinete em nota.

Na noite da última quarta-feira, 25, Zambelli fez postagens nas redes sociais pedindo votos nas ruas da capital paulistana para um candidato a vereador aliado. No início da semana, em Caucaia, onde o marido da deputada é candidato a prefeito, Zambelli envolveu-se em uma confusão com um candidato a vereador do município. O candidato afirma ter sido agredido, mas a parlamentar nega a agressão.