Pesquisa DataSenado: polarização não influencia voto nas eleições municipais

Pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa DataSenado revela que maior parte da população do País com direito a voto não se define como pertencente a um segmento ideológico, como direita, centro ou esquerda. O estudo entrevistou 20 mil pessoas, com 40% delas não escolhendo nenhuma das alternativas. Já 27% dos entrevistados se definiram mais à direita do espectro ideológico; 15% se colocaram mais à esquerda, com 11% situados ao centro. Os demais entrevistados disseram não saber ou preferiram manter o silêncio.

Para ela, isso revela que a campanha municipal não recebe influência tão forte das discussões nacionais, gerando um quadro de polarização característica aos anos de eleições presidenciais. Aqui, o eleitor se moveria por um pensamento majoritariamente pragmático. Ou seja, em tese, o que vai determinar o voto é a capacidade que o prefeito terá de resolver problemas de saneamento básico, moradias urbanas ou mesmo impasses no transporte público.

Para a diretora, isso demonstra que a campanha municipal não é sobre coloração partidária ou polarização política, mas sobre a capacidade que os candidatos demonstram de apresentar soluções práticas para os problemas das cidades.

Recorte por gênero

Entre as brasileiras com mais de 16 anos, 46% não se identificam com algum segmento ideológico ou se afirmam como de centro (9%). Entre o total de mulheres, 14% se disseram mais à esquerda e 24% mais à direita. No caso dos homens, 34% afirmaram se identificar mais com a direita, enquanto 15% com a esquerda. Outros 12% se identificam com o centro e 34% com nenhuma das opções.