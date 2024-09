Rachadinha de Janones e advertência: 5 destaques do debate da Record para a Prefeitura de SP

Esse foi o primeiro encontro realizado após o episódio de agressão entre o assessor de Marçal e o marqueteiro de Ricardo Nunes. Como mostrou o Estadão, a organização do evento preferiu pelo uso de copos de plásticos, fixou cadeiras no chão e posicionou câmeras para monitorar as equipes que acompanhavam os candidatos.

O nono debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pela Record neste sábado, 28, contou com 11 pedidos de direito de resposta, todos negados. O candidato do PRTB Pablo Marçal foi o único receber uma advertência e, como resultado, perdeu 30 segundos nas considerações finais. Contudo, não houve protagonismo isolado entre os seis postulantes convidados, apesar de o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) terem sido os principais alvos durante os embates.

Durante enfretamento direto entre Boulos e Nunes, o psolista questionou o prefeito sobre onde ele estava durante os apagões da Enel. Milhares de paulistanos ficaram sem energia elétrica por vários dias em novembro de 2023, e problemas semelhantes voltaram a ocorrer em 2024. Nunes chegou a pedir rescisão de contrato com a empresa de energia, mas não respondeu a pergunta do psolista no debate deste sábado. Em vez disso, buscou reverter o assunto citando parecer de Boulos para o arquivamento da denúncia de rachadinha contra o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Como deputado federal, Boulos foi relator da representação do PL contra Janones e pediu o arquivamento do caso que investiga a prática de "rachadinha", quando partes dos salários de funcionários do gabinete são repassadas a um parlamentar. Na ocasião, Boulos negou que houvesse justa causa para o caso prosseguir no colegiado, por tratar de "fatos ocorridos antes do início do mandato". Disse ainda que "o (Poder) Judiciário fará seu trabalho" na investigação.

"Boulos não tem experiência nenhuma na gestão pública", disse o prefeito durante o debate. "A única grande ação dele foi liberar o Janones das rachadinhas", continuou. O candidato do MDB também trouxe para a discussão a participação do adversário em invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) no passado. O psolista foi coordenador-geral do MTST por anos e, durante sabatina ao Estadão, afirmou que, se for eleito, fará reintegração de posse se houver invasões de terrenos e imóveis públicos.