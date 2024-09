Leônidas Cristino assume vaga na Câmara dos Deputados após Eduardo Bismarck ser cassado

O deputado federal Leônidas Cristino (PDT) terá o mandato efetivado na Câmara dos Deputados. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizoi na tarde desta sexta-feira, 20, a recontagem dos votos após cassação de Eduardo Bismarck (PDT). A mudança, no entanto, não acontece de forma imediata.

A cassação do primeiro suplente Audic Mota (MDB) não impacta a bancada do MDB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A mudança é que, agora, a primeira suplência está com Leonardo Araújo, hoje no PSB. Araújo, que hoje é candidato à Prefeitura de Palmácia, foi eleito pelo MDB, mas deixou o partido após divergências com Eunício Oliveira, presidente da sigla no Ceará.

A Justiça Eleitoral realizou os cálculos proporcionais sem os votos de Eduardo Bismarck e Audic Mota. Eles foram mencionados nas redes sociais da Prefeitura de Baturité, na campanha de 2022, e o caso gerou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), posteriormente juslgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).