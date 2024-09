Entenda o que falta para Eduardo Bismarck ter o mandato de deputado cassado

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio. A decisão foi encaminhada para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com efeito imediato e o acórdão com a decisão do TSE foi publicado no último domingo, 8. Até o momento, no entanto, ele segue no mandato.

A cassação se refere a suposto abuso de poder político e de autoridade. As acusações foram julgadas pelo TRE como improcedentes, em uma decisão unânime. No entanto, Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou recurso especial e houve o julgamento no TSE, com 5 votos a 2, pela cassação.

Junto de Bismarck, foi determinada a suspensão do diploma de suplente de deputado estadual de Audic Mota (MDB). Os dois teriam sido mencionados, em meio ao pleito de 2022, em uma publicação do prefeito de Baturité, cidade distante 98,24 km de Fortaleza.